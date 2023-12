X Factor | stasera gran finale | chi sono i 4 finalisti che si contendono la vittoria

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Pubblicato il 7 Dicembre, 2023 Ultimamente si è parlato di Xsoprattutto per via di Morgan, cacciato a causa dei suoi comportamenti ritenuti incompatibili e per i litigi che ha avuto più o meno con tutti gli altri membri della trasmissione, a partire da Fedez. Adesso finalmente si torna a parlare di musica poichéè in programma lain onda alle 21:15 su Sky Uno, in streaming su Now e in simulcast in chiaro su TV8. Finorastati i giudici a decidere i, ma nell’ultimo round sarà il pubblico a decretare il vincitore. Chii 4 artisti inNella finalissima Fedez guiderà Maria Tomba, studentessa di 20 anni originaria di Verona ma residente a Milano, e SARAFINE, ragazza di 34 anni calabrese ...

