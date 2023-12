X Factor 2023 | è il giorno della finale Ma interessa davvero a qualcuno?

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Se non fosse stato per il "caso Morgan", la 17esima edizione del talent sarebbe trascorsa nell'indifferenza generale. Avete mai sentito parlare dei finalisti? Il Solito Dandy e Gli Stunt Pilotssquadra di Dargen D'Amico, Maria Tomba e Sarafinesquadra di Fedez. Sono questi i 4 finalisti di X, con Ambra a bocca asciutta e Morgan faticosamente archiviato, dopo aver a lui attinto per riempire pagine di giornali e homepage. Perché la 17esima edizione di Xè passata via liscia nel totale disinteresse mediatico. Nessuno ne ha praticamente mai parlato, in pochi l'hanno vista, ancor meno persone hanno ascoltato i 12 concorrenti in gara. Quanti conoscono gli inediti presentati la scorsa settimana? Per l'appunto. Una scatola vuota Questa sera, …