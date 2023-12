WWE | Rating di NXT in discesa dopo un periodo ottimo | ecco gli ultimi dati

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Arrivati idi ascolto dell’ultimo episodio di NXT, in netta controtendenzagliottimi mesi. Solamente 620.000 spettatori medi (con 0.19 di key demo), inrispetto 659.000 di sette giorni prima, nonostante l’assenza di una forte competizione NFL o collegiale.dunque non molto confortanti, per l’ultimo episodio pre-NXT Deadline, i peggiori da settembre. Ricordiamo che NXT ha già sancito il proprio futuro, visto che abbandonerà USA Network ad ottobre 2024 per approdare su CW. Dunque ci sarebbe anche meno interesse per la WWE nel portare grossi nomi nel brand giallonero, come fatto neglimesi con John Cena, Cody Rhodes ed addirittura Undertaker. Il tutto si riflette ovviamente negli ascolti, al quale la federazione farà dunque meno attenzione ...

WWE NXT viewership decreased on December 5. Wrestlenomics reports that 626,000 viewers tuned in on Tuesday. This number marks a decrease from last week, when 659,000 viewers watched the show. In the ...

