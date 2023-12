WWE | Non ci si arrende per quanto riguarda i diritti sullo “YEET” di Jey Uso

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Come abbiamo potuto notare a Raw, Jey Uso non ha indossato la sua iconica maglia con la scritta, inoltre non ha detto la famosa parola che è stata anche censurata nel video riepilogativo del match titolato fra lui e Seth “Freakin” Rollins. Questo come sappiamo è dovuto a dei problemi legati alla registrazione del marchio avuti dalla WWE, che quindi ha dovuto correggere il tiro e cambiare le cose in corsa. Non ci siAnche il merchandise di Jey, che era comunque uno dei più venduti dietro a CM Punk ed LA Knight, ha subìto delle conseguenze e le magliette con la scrittasono state rimosse. Ma sembra proprio che la compagnia non si vogliare a questo ostacolo e cercare di trovare una soluzione per poter registrare il marchio e tornare a fare usarea Jey al più ...