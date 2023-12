Wrestling Megastars | Info & Match annunciati “I Campioni di Domani II” Chris Masters torna in Italia

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Lee iper “IdiII”, in programma Venerdì 8 Dicembre al Teatro Centofiori di Bologna, che vede il ritorno indell’Ex-superstar WWE, TNA e NWA: WM IdiIIVenerdì 8 Dicembre – BolognaTeatro Centofiori – Via Gorki 16 Inizio Show Ore 18.00 –line Biglietti QUI: -Guido Buriani difende il Titolo Assoluto BWT/WM contro Nick Black, al debutto in;-affronta Nathan Black;-Red Scorpion e King Danza si affrontano in un No Disqualification