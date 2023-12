(Di giovedì 7 dicembre 2023) L'ultima versione dimostra che in futuro potremo condividerein HQ anche all'interno degli. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Altre News in Rete:

WhatsApp, nel nuovo aggiornamento le videochiamate avranno una funzione inedita e che vi piacerà molto: ecco quale

Per riuscire ad ottenere l'accesso alladisu iOS ci si deve registrare al programma TestFlight di Apple. Accreditati a questo punto sarà possibile scaricare la versionedell'app ...

WhatsApp Beta introduce foto e video in alta qualità negli Stati TuttoAndroid.net

WhatsApp Beta: arriva la condivisione di musica durante le videochiamate HDblog

Motori. Mirko Ciani, annata da ricordare: "Contento dei risultati ottenuti»

Cambiano le categorie, ma non le belle abitudini di Mirko Ciani. Anche in questa stagione il 24enne pilota faentino del Dozer Team Faenza e del Motoclub Regnano ha migliorato i risultati dell’annata p ...

WhatsApp, test su beta Android degli stati con immagini e video in HD

La versione 2.23.26.3 di WhatsApp beta per Android mostra come il team stia lavorando per migliorare gli stati, presenti sulla piattaforma ormai da diverso tempo. Nello specifico sull'ultima beta disp ...