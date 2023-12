Volvo a Roma raddoppia

Leggi su iltempo

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Due anni di "Powerstop", due anni di traguardi raggiunti. 547 tonnellate di CO2 non immessa nell'aria grazie a 39.000 cariche erogate per una percorrenza di 4,5 milioni di km in elettrico: questi i numeri del progetto dall'attivazione a oggi e in vista di sviluppi che amplieranno l'accessibilità del servizio. Un bilancio reso noto dai dirigentidurante la conferenza stampa tenutasi presso la concessionariaC.A.R. Room di, occasione in cui è stata inaugurata anche la stazione di ricarica Powerstop/C.A.R Room, la seconda attivata nella Capitale dopo quella nella concessionariaAutostar Flaminia. Il progetto Powerstop è stato promosso nel 2021 daCar ltalia in collaborazione con la rete delle concessionarie ufficialiin Italia ...