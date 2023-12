Volley | Perugia inizia l’avventura al Mondiale per Club | sfida per il primo posto con l’Itambé Minas

(Di giovedì 7 dicembre 2023)si appresta a incominciare la propria avventura nelper2023 dimaschile. I Block Devils si sono presentati a Bangalore (India) per difendere il titolo iridato conquistato lo scorso anno e hanno tutte le carte in regola per alzare nuovamente il trofeo, ma il cammino che si profila davanti alla corazzata umbra non sarà certo dei più semplici. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti, che a inizio stagione hanno già festeggiato la Supercoppa Italiana, esordiranno oggi pomeriggio (ore 16.00) contro, ovvero l’avversario sulla carta più quotato nella Pool A. La formazione brasiliana ha già debuttato contro i poco quotati padroni di casa dell’Ahmedabad Defenders, imponendosi con un secco 3-0 e balzando in testa alla classifica generale. ...

Altre News in Rete:

Mondiale per Club, Sir Susa Vim Perugia - Itambè Minas: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

2023 - 2024 Superlega Squadra Sir SafetySta per partire l'avventura della Sir Susa Vimal Mondiale per Club in India. Mondiale per Club cominciato ufficialmente oggi a Bangalore con le sfide tra HalkBank Ankara e ...

Sir Perugia, comincia il Mondiale per club. Coach Lorenzetti: "Siamo pronti a dare tutto" Quotidiano Sportivo

Mondiale per Club, Sir Susa Vim Perugia - Itambè Minas: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta PerugiaToday

LIVE Perugia-Itambé Minas, Mondiale per club volley 2023 in DIRETTA: debutto impegnativo contro i brasiliani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Perugia-Itambé Minas, match valido per la seconda giornata del Mondiale per club 2 ...

Perugia-Itambé Minas oggi in tv, orario Mondiale per club volley 2023: dove vederla, programma, streaming

Oggi giovedì 7 dicembre (ore 16.00) si gioca Perugia-Itambé Minas, match valido per la fase a gironi del Mondiale per Club 2023 di volley maschile. I Block Devils inizieranno la propria avventura a Ba ...