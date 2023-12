Volley femminile | Chieri strapazza lo Zeleznicar Lajkovac e avanza in CEV Cup

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tutto facile per la Reale Mutua Feneranella sfida di ritorno, fra le mura amiche, degli ottavi di finale di CEV Cup contro le serbe dello, battute come all’andata con un secco 3-0 dalla squadra piemontese. Pur forte del 3-0 dell’andata il coach piemontese Bregoli schiera una formazione molto simile alla titolare in avvio con Morello in regia con Grobelna opposta, Skinner con Kingdon Rishel in banda, Zakchaiou e Weitzel. Il primo set è il più equilibrato con le serbe che tengono la scia della formazione di casa, si avvicinano sul 16-15, poi nel finalealza il ritmo e le ospiti si fermano a quota 19, conche si porta ad un set dal passaggio del turno. Nel secondo parziale la squadra piemontese parte forte (8-4), tiene le rivali a distanza di sicurezza e nel ...

