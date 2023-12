Violenza su donne | Carfagna | ' Concia persona giusta per ' Educare alle relazioni' '

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Chiunque conosca Paolasa bene che ha la sensibilità, l'esperienza e le competenze necessarie per guidare al meglio il progetto '' voluto dal ministro Valditara. Per lei parlano la sua storia, il suo incessante impegno a difesa dei diritti civili e dei diritti delle, fuori e dentro il Parlamento. Con il suo gruppo, tutto al femminile, saprà portare nelle scuole quella cultura del rispetto essenziale nella lotta alladi genere. Insomma, è la. A lei, ealtreche lavoreranno al suo fianco, un grande augurio di buon lavoro”. Così Mara, presidente di Azione.

