(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Ile l’Arenella rappresentano il più grande centro commerciale a cielo aperto di Napoli, come amano ricordare da queste parti. Ma alla vigilia dell’Immacolata, mancano le rituali luminarie natalizie. “Un danno importante” dice Enzo Perrotta, presidente del centro commercialeArenella e della Federazione Commercio Campania. All’origine c‘è un accordo saltato, quello tra Camera di Commercio e Comune. Palazzo San Giacomo non ha espletato la gara d’appalto europea, per l’installazione delle. Secondo fonti camerali, il bando sarebbe stato condizione imprescindibile per l’erogazione dei fondi. Il protocollo tra le parti, infatti, lo avrebbe previsto. Magara, sono andati in fumo 2.6 milioni di euro. Il Comune ha reperito altri fondi di cassa. Tuttavia, a disposizione c’è ...

Altre News in Rete:

Diocesi: Napoli, sabato l'intronizzazione dell'immagine della Vergine Chinita nella chiesa di San Gennaro al Vomero. I messaggi del card. Porras Cardozo e di don Artigoza

Sabato 18 novembre per la prima volta a Napoli, presso la chiesa di San Gennaro al(via Bernini), per iniziativa di don Massimo Ghezzi e don Rosario Accardo in sinergia con la ... in un, un ...

VIDEO/ Vomero, shopping senza luci di Natale: "Siamo sgomenti" anteprima24.it

Incendio al Vomero, in fiamme auto e motorini: forse la scintilla da un impianto stereo ilmattino.it

Paura ieri sera al Vomero, un’auto prende fuoco

Le fiamme hanno avvolto una minicar ieri sera in via Kerbaker per motivi ancora in corso di accertamento, forse un scarica elettrica. Paura e preoccupazione, ma l’incendio è stato subito domato. Oltre ...

Incendio al Vomero: due auto distrutte dalle fiamme, danneggiata la vetrina di un negozio

Il rogo si è sviluppato nella tarda serata di ieri, sabato 2 dicembre, nel cuore del quartiere collinare napoletano, tra via Kerbaker e via Scarlatti ...