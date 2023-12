VIDEO Spalletti cittadino onorario di Napoli | “Ora sono un official scugnizzo”

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tempo di lettura: 5 minuti“Non ho ancora preso casa aper il momento, però è una cosa che può succedere anche perché da questo momentoun“. Queste le parole del ct della nazionale Lucianonel suo intervento nella sala Baroni del Maschio Angioino, dove oggi ha ricevuto la cittadinanza napoletana dal sindaco Gaetano Manfredi dopo l’anno dello scudetto. “La cittadinanza – ha detto – ha un significato enorme che veramente mi riempie di soddisfazione, di gioia, di felicità. Perché poi oltre quello chei risultati viene determinato quello che è il legame tra me e i napoletani, che è una cosa magnifica”. “Perché ho lasciato la panchina del? E’ un discorso un po’ più profondo, che merita più tempo ed è una cosa che è ...

Altre News in Rete:

De Laurentiis: "I napoletani sono perdenti perché non sono mai contenti" -

... a margine della consegna della Cittadinanza Onoraria a Lucianoavvenuta questa mattina, ha rilasciato alcune dichiarazioni raccolte dai colleghi di Repubblica Napoli: Il allegato il...

VIDEO Spalletti: “Vi spiego perché sono andato via da Napoli. Sull’Europeo…” CalcioNapoli1926.it

Napoli, ecco il video inedito di Spalletti nel giorno dello scudetto Repubblica TV

Manfredi: “Cittadinanza a Spalletti è scelta vera, essere napoletani è speciale”

"A Napoli essere cittadino, essere dirigente, essere sindaco, essere allenatore, anche il presidente è più difficile, perché ci sono tante pressioni, ...

RILEGGI LIVE - Cittadinanza a Spalletti: "Grazie Napoli, è merito vostro! Squadra super", ADL: "Il più grande! Pronto film Scudetto"

11.40 - Parla il presidente Aurelio De Laurentiis: "Stiamo lavorando per un film di 4 ore su quello che Napoli ha vissuto per lo scudetto. Vogliamo regalare quest'esperienza speriamo ripetibile, ma no ...