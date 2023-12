VIDEO Jannik Sinner si allena duramente sotto il sole di Alicante | l’altoatesino lavora per gli Australian Open

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023)ha iniziato ieri la sua preparazione invernale.ildi(Spagna),non ha perso tempo, dedicandosi all’mento fisico in primis. Concessosi un po’ di giorni di “off” posteriormente alla vittoria in Coppa Davis, il n.4 del mondo è partito alla volta del territorio iberico per svolgere tre settimane in cui mettere insieme il lavoro atletico e poi quello tennistico.si allenerà in questi giorni con il talentuoso Luca Nardi che proprio da questa esperienza potrebbe trarre degli spunti interessanti in relazione al suo processo di crescita. Non è certo un’esagerazione definireun modello da questo punto di vista. Una preparazione con uno scopo preciso: mettere “benzina” nel ...