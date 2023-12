VIDEO Al Moscati tornano gli alberi della prevenzione di Iannace

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Cinquedi Natale, due rossi per ricordare le vittime del tumore metastatico e le donne vittime di violenza, uno blu per i bambini diversamente abili, l’immancabile albero rosa simbolodel tumore al seno e infine uno verde dedicato ai colorinostra Avellino. La piazza centrale interna dell’Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino si torna a colorare per Natale, con la sesta edizioneiniziativa organzizata dal dottor Carlo, primarioBreast Unit dell’ospedaledi Avellino Questo pomeriggio il primario, insieme alle volontarie di “The power of pink”, hanno installato e addobbato i cinquedi Natale per tenere sempre ...