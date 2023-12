Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 dicembre 2023)DEL 7 DICEMBREORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAE’ IN CORSO LO SCIOPERO REGIONALE DI 4 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO: A RISCHIO, DUNQUE, I COLLEGAMENTI DEI BUS COTRAL MENTRE IL SERVIZIO DELLE FERROVIE METRE E-CIVITACASTELLANA-VITERBO E’ ATTIVO CON RIDUZIONE DI CORSE; TERMINE DELL’AGITAZIONE PREVISTO PER LE ORE 13.00. E VENIAMO LA TRAFFICO: SULLA A1-NAPOLI SI SONO CONCLUSE LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO NEI PRESSI DEL KM 581+000 A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE, LA CIRCONE E’ TORNATA REGOLARE SUL TRATTO INTERESSATO; CIRCONE CHE INVECE RESTA SOSTENUTA ...