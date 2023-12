Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 dicembre 2023)DEL 7 DICEMBREORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI SONO IN CORSO OPERAZIONI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE, PERMANGONO CODE SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA CON CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E TIBURTINA, IN ESTERNA TRA PISANA E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E-TERAMO; SULLA STESSA-TERAMO INCOLONNAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, DA VIA TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLA-FIUMICINO, TRA PARCO DEI MEDICI E VIALE ISACCO NEWTON, E LUNGO LE ...