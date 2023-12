Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 dicembre 2023)DEL 7 DICEMBREORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE CON FURGONE RIBALTATO STA CREANDO DISAGI SULLA A1-NAPOLI, AL MOMENTO CI SONO CODE IN AUMENTO PER 8 KM TRA COLLEFERRO E IL BIVIO PERSUD IN DIREZIONE, SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO; E PROPRIO IN DIREZIONE DELLA CITTA’ IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST; CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONENORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO E SULLA CASIA VEIENTANA A PARTIRE DA FORMELLO, QUI PER LAVORI IN CORSO; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLE CONSOLARI AURELIA, ...