Via della seta | Meloni | Non ha dato i risultati attesi

(Di giovedì 7 dicembre 2023) AGI - "Io penso che si debbano mantenere e migliorare rapporti di cooperazione commerciale ed economica con la Cina ma che lo strumentovianon abbiache erano". A dirlo è la presidente del Consiglio, Giorgia, in visita agli standFiera dell'Artigianato rispondendo a chi gli chiedeva un commento sull'uscita dell'Italia dalla Via. "Beh, ti credo, l'aveva sottoscritta, dopodiché Conte ci deve spiegare la ragione per la quale noi siamo l'unica nazione che ha aderito alla Via, ma non siamo la nazione che ha gli interscambi maggiori con la Cina, anche tra economie europee".