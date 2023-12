Via della Seta | l’approccio soft cinese all’uscita italiana secondo Fardella

Leggi su formiche

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il fatto che la decisione del mancato rinnovo del memorandum d’intesa tra Italia e Cina sulla Belt and Road Initiative, la cosiddetta Via, sia stata presa senza dichiarazioni ufficiali sembra confermare la tenenza che vede Pechino “cercare di evitare contrapposizione frontali”. A spiegarlo a Formiche.net è Enrico Far, professore associato all’Università di Napoli L’Orientale e promotore del progetto China Med. Uno dei principali timori in Italia per una decisione che Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, aveva promesso in campagna elettorale era quella di ritorsioni da parte. Ieri, poco dopo la rivelazione del CorriereSera, Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, ha tenuto a spiegare che è già stata convocata per l’anno prossimo a Verona ...