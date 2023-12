Via Del Foro Italico – Discarica abusiva | Polizia denuncia 8 persone

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Avevano abbandonato materassi, calcinacci e scarti di lavorazione da cantiere creando unain via del, in un’area in cui si erano già verificati in passato illeciti della stessa natura. Ladi Roma Capitale ha individuato i responsabili, grazie soprattutto ad installazioni mirate di fototrappole che hanno permesso di risalire a 8te per violazione della normativa ambientale sui rifiuti. Le indagini, portate avanti dall’ U.O. SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) hanno permesso di documentare diversi sversamenti, protratti nel tempo, durante i quali cui venivano abbandonati anche scarti di lavorazione edile, guaine, reti e parti in plastica riconducibili a campi da tennis. I controlli hanno permesso di risalire alla ...