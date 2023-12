Vertice Ue-Cina | von der Leyen | Borrell e Michel incontrano Xi Jinping

Leggi su italiasera

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) – “In qualità di grandi potenze, Ue ehanno responsabilità globali. Abbiamo un interesse condiviso per la pace e per la sicurezza, per un efficace funzionamento dell’ordine internazionale ancorato nelle regole e per la definizione di soluzioni alle sfide globali”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von Der, incontrando a Pechino assieme al presidente del Consiglio europeo Charlese all’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue Josepil presidente cinese Xinell’ambito delUe-. “Per questo – ha sottolineato – è essenziale mettere fine all’aggressione russa contro l’Ucraina e promuovere una pace equa e duratura, rispettosa della Carta Onu e fare ogni sforzo possibile per ...