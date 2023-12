(Di giovedì 7 dicembre 2023) L'inchiesta L'indagine è stata ribattezzata 'Ricette facili': secondo gli inquirenti, il primo avrebbe prodotto documenti attestanti patologie non vere che il paziente, un dipendente delle Poste, ...

Altre News in Rete:

Verbania, postino in malattia da due anni faceva il barista: arrestato lui e il medico

In casa delinoltre, sarebbe stata trovata numerosa corrispondenza non distribuita. La Procura di, che prosegue le indagini anche per verificare se vi siano ulteriori posizioni ...

Verbania, postino in malattia da due anni faceva il barista: arrestato lui e il medico TGCOM

Era in mutua da 2 anni ma gestiva un bar, arrestato un postino e il suo medico AGI - Agenzia Italia

Postino in malattia da due anni faceva il barista: ai domiciliari insieme al medico che rilasciava certificazioni false

a Verbania i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria, coordinati dal procuratore della Repubblica Olimpia Bossi, indagano su un medico di base di circa 60 anni e su un postino di circa 40.

In malattia da due anni gestiva un bar, arrestati lui e il medico di base

Un dipendente di Poste Italiane lavorava nel locale intestato al figlio. Il dottore era tra i clienti ...