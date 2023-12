Venezia | la Basilica di San Marco imbrattata di fango

Leggi su panorama

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Nemmeno ladi San, che già miracolosamente sopravvive con mille cure alle maree e alla pressione turistica, viene risparmiata dagli attivisti di Ultima Generazione. Questa mattina in sei, come rivendicato in un comunicato, hanno messo a segno un blitz con il quale hanno spruzzato della cioccolata in polvere sulla facciata laterale destra e versatosulle colonne della. Poi hanno srotolato lo striscione con la scritta 'Fondo Riparazione' e le foto dei dodici attivisti romani, rimasti in carcere tre giorni e rilasciati oggi dopo la convalida dell'arresto e con la misura di prevenzione dell'obbligo di firma, per il blocco stradale sull'autostrada A12 nei pressi di Fiumicino, all'ingresso della capitale, episodio avvenuto il 4 dicembre.