Venezia | attivisti per il clima lanciano Nesquik e fango sulla Basilica di San Marco FOTO

(Di giovedì 7 dicembre 2023)per ildi Ultima Generazione hanno imbrattato stamattina con della facciata laterale destra e con delil colonnato delladi San, nel corso di un'azione che hanno definito "un allarme anti-incendio". Con un paio di estintori hanno lanciato contro le mura della chiesa una miscela di acqua e argilla, esponendo poi uno striscione con lo slogan "fondo riparazione". Alcune persone li hanno presi di mira, contestando questa forma di proteste, e glisono stati portati in Questura dopo essere stati fermati dalla Digos: sono tutti italiani, giovani tra i 20 e i 34 anni, e saranno denunciati per danneggiamento semprechè non si ravveda un'altra accusa nell'indagine coordinata dal pm lagunare Roberto ...

Gli attivisti hanno spiegato di aver scelto non solo, come prassi, un luogo simbolico, ma in questo caso anche la città, Venezia, a rischio per gli effetti del cambiamento climatico.

