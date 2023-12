Vanessa Hudgens e Cole Tucker | matrimonio nella giungla messicana

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 7 dicembre 2023) La stella di High School Musical,ha sposato il giocatore di baseballlo scorso 2 dicembre, nel piccolo museo dell’Azulik Hotel a Tulum, in piena. La coppia si è conosciuta a ottobre del 2020 durante una meditazione su Zoom tenuta dal life coach Jay Shetty – che ha anche officiato la cerimonia – e da quel momento non si sono più lasciati. Dopo una frequentazione di tre anni, la proposta di fidanzamento è arrivata lo scorso febbraio sotto alla Tour Eiffel a Parigi. I preparativi hanno portato via molto tempo ai due che quasi subito hanno deciso la location. Scelta anche per la sua spiccata dimensione naturale. “Volevo essere circondata dalla natura, dal verde, dalle foglie“, ha detto lain ...