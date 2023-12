Usa | sparatoria mortale nel Campus in Texas | almeno 4 morti

(Di giovedì 7 dicembre 2023)tre persone, oltre all’aggressore, sono morte e una è in condizioni critiche in seguito a unaall’University of Nevada a Las Vegas. Il tragico episodio ha riportato il terrore negli studenti, segnando un altro caso didi massa in ununiversitario americano. La Beam Hall, sede della facoltà di economia, è stata il luogo dell’attacco, innescando l’allarme attorno alle 11.30 ora locale. La polizia ha rapidamente risposto, annunciando su X di essere impegnata nella gestione di una “nel” con “molte persone colpite”. Circa mezz’ora dopo, hanno dichiarato che il sospetto era stato individuato ed era morto. Iluniversitario a Las Vegas è stato teatro di un nuovo episodio di violenza, riportando il paese ad affrontare ...

