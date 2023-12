Uomini e Donne | Ludovica Valli sbotta sui social | “È facile avere 30 figli e 10 animali se ad occuparsene sono altre persone!”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Negli ultimi giorni l’ex tronista diaveva raccontato attraverso i suoi profilidialcuni problemi di salute che la preoccupavano non poco e in quell’occasione i suoi fan le erano stati vicini, dandole conforto e supporto in questo momento difficile. Negli ultimi giorni, però, l’ex tronista è finita nuovamente al centro delle critiche e questa volta per via del suo cane. Fino a poco prima della nascita dei suoi, infatti,amava condividere con i suoi followers scatti e momenti insieme al suo cane, ma i più attenti siaccorti che con il passare del tempo il cane era sempre meno presente nella vita della ragazza e anche nelle foto o i video che la ritraevano in compagnia di ...