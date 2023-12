Uomini e Donne | anticipazioni 7 dicembre | Marcello spiazza tutti

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 7 dicembre 2023): oggi si chiude il programma di Maria De Filippi, prima del ponte dell’Immacolata… Come sempre gli spoiler sono scarni, ma vediamone qualcuno…Ma non iniziamo daMessina…: tensione tra Ida e Mario? E tra Brando e Beatriz? Ida Platano e il corteggiatore Mario si sono incontrati fuori da ““: come sarà andata? Discuteranno nel senso che è andata male o commenteranno solo l’uscita? Nel pomeriggio si continuerà a parlare di “Trono Classico” con Brando Ephrikian e Beatriz D’Orsi: sono usciti insieme (per un’esterna) anche loro. Si sono baciati? Sarà lei la “scelta” del ragazzo? Raffaella Scuotto ...