Altre News in Rete:

"Uomini e Donne", Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua ci riprovano - Tina Cipollari: "Minestra riscaldata"

A '' Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua ci riprovano. Dopo aver interrotto la loro relazione nella stagione scorsa del programma quando il cavaliere decise di lasciarla per Ida ...

Martedì 5 dicembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Uomini e donne, Gemma in lacrime dopo la "stilettata" di Maria De Filippi Today.it

Paolo Crepet: “La notte in cui scappai da un’orgia, dagli uomini non sono mai stato attratto”

“Dagli uomini non sono mai stato attratto”, aggiunge ... Una polemica non nuova per il neurologo, che pochi mesi prima aveva espresso posizioni negative sulle donne vegane, per poi ritrattare ...

Uomini e donne, un nuovo per cavaliere per Barbara: la dama in difficoltà per la barba

Federico ha 46enne, viene da Cagliari, ha un figlio di 16 anni e di proessione fa l'avvocato, è un uomo molto distinto, molto affascinante ma...ha la barba, un grosso ostacolo per Barbara De Santi.