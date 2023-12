Uno splendido errore | la recensione | un teen drama che è la fiera dei buoni sentimenti

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ladi Uno, dal 7 dicembre su Netflix, undal sapore anni '90 che finisce in un melenso tour delle emozioni in una grande famiglia dell'Ovest degli Stati Uniti. Fin dal poster Uno, il nuovodisponibile dal 7 dicembre su Netflix, ci sembrava che richiamasse fin troppo le atmosfere di Dawson's Creek, capostipite del genere negli anni '90. Addentrandoci nella visione e quindi nelladi Uno, ne abbiamo avuto la conferma. Ci sentiamo anche di avvicinarlo ad un serial molto più recente, tuttora in onda sulla concorrenza di Prime Video, ovvero L'estate nei tuoi occhi, per la protagonista e il triangolo ...