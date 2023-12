Una vacanza e nuovi amici per superare la malattia | i desideri dei bimbi di “Make a Wish” atterrano a Orio

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 7 dicembre 2023)al Serio. La genuina felicità dei bambini, elettrizzati per il primo volo in aereo, per unanei parchi tematici di Port Aventura e Ferrari Land, per nuovezie e per i loro piccoli grandi sogni che hanno avuto la possibilità di realizzare: è stato un rientro dalle emozioni forti quello di una ventina didiItalia, Onlus che da quasi vent’anni opera capillarmente sul territper esaudire idi chi ha tra i 3 e i 17 anni e ogni giorno lotta contro gravi patologie. Partiti lunedì 4 dicembre dall’aeroporto dial Serio, sono tornati alla base mercoledì pomeriggio, a bordo di un volo charter di Ryanair che, insieme a Sacbo, ha sposato a pieno la causa: in occasione delle celebrazioni del suo ...