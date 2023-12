Una sala di lettura intitolata a Murgia Cara Michela | ci manchi ma così ti parliamo ancora

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Abbiamo deciso, come comunità accademica dell’Università per Stranieri di Siena della quale chi scrive è rettore, di dedicare unadi. Lo abbiamo fatto perché, come dice il nostro Codice Etico, l’ateneo “si ispira alttere antifascista e ai principi della Costituzione della Repubblica italiana”, e rigetta “ogni forma di intolleranza e razzismo e ogni forma di discriminazione – diretta o indiretta, esplicita o implicita – per genere, identità di genere, nazionalità, religione, etnia, colore della pelle, appartenenza culturale, opinioni politiche, lingua, condizione sociale, orientamento sessuale, stato civile, disabilita?, stato di salute, condizione familiare, abbigliamento, decorazioni del corpo, scelte di vita”. Lo abbiamo fatto perché annettiamo una importanza ...