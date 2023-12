Una nuova cabinovia sulla montagna “a rischio idrogeologico e valanghivo” Italia Nostra contro il progetto a Moena | “Inutile e dannoso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Unache taglia in due il versante di unagià “provata” dalle conseguenze della tempesta Vaia e già instabile sotto il profilo, comune trentino al confine tra le valli di Fiemme e Fassa, avrà il suo agognato impianto a fune, di cui si parla almeno dal 2013, che partirà direttamente dal paese per servire gli impianti dell’Alpe di Lusia. Ma le perplessità sulnon mancano. Non è un caso che se ne sia parlato così a lungo senza mai arrivare in fondo. Ma dopo dieci anni, il prossimo gennaio ci sarà la gara d’appalto. Lo ha sostenuto Maurizio Sommavilla, presidente delle Funiviespa, spiegando che “abbiamo dovuto rifare per tre volte il piano economico-finanziario della proposta, ma ora siamo finalmente a un passo dall’andare in appalto. ...