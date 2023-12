Una mamma ha condiviso su Instagram che cosa fa arrabbiare sua figlia di 4 anni

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Kristen Cook,che realizza contenuti per, è diventata virale dopo averun video nel quale elenca cheha fattosuadi quattronell’ultima settimana. “L’ho partorita in ospedale”, ha esordito la donna. “Quando mi ha chiesto dove l’avessi partorita, ho detto: ‘In ospedale’, e lei si è arrabbiata perché voleva che partorissi da Target catena di grandi magazzini. In questo modo avrebbe potuto mangiare subito un cupcake”. “Non l’ho lasciata arrampicarsi sul forno mentre le patatine friggevano”, continua poi. “Mi ha fatto gli auguri di compleanno, ma quando l’ho ringraziata dicendole che non fosse il mio compleanno si è arrabbiata tantissimo. Ho quasi programmato di fare una festa finta quella sera”. “Voleva che cantassi ...