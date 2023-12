Un rimedio contro il bruciore dovuto dall’ulcera

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Un aiuto per tutti coloro che soffrono di ulcera peptica o duodenale. Se le cure che seguite non risolvono completamente ilche vi affligge, non riempitevi di bustine di antiacido, che aumentano, al termine del loro effetto, la acidità stessa. Vi consiglio di usare Natrum phosphoricum in alta diluizione. Qualcosa di sorprendente….. Marco Tortorici