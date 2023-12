Un posto al sole trama 7 dicembre 2023 | l' iniziativa di Eugenio

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 7 dicembre 2023) A UnalNicotera prenderà un'inattesa nel corso della puntata di giovedì 7. Il magistrato, infatti, abbattuto e demoralizzato a causa della distanza con Viola, rivolgerà alla sua collega Lucia una proposta del tutto inaspettata. L'uomo, dopo aver scoperto che la moglie si è innamorata di Damiano Renda e ha intrapreso una relazione con lui, è entrato fortemente in crisi, poiché si è sentito tradito sia dalla Bruni sia dal suo ex agente di scorta. In seguito, il magistrato ha deciso di sedare la propria rabbia e di costruire con Viola un rapporto sereno per il bene del piccolo Antonio, ma la situazione è nuovamente precipitata quandoha fatto sospendere Renda dal lavoro. Nicotera ha preso questa decisione a causa di ...