Un Colpo di fortuna – Coup de Chance | la trama del film di Woody Allen senza spoiler

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ladi Undideruota attorno al personaggio di Fanny che vive un’esistenza perfetta con il marito Jean, tra lavoro e famiglia. Quando, però, lei incontrerà per caso l’affascinante Alain, che non vedeva dai tempi del liceo, l’idillio andrà in pezzi così come la vita della donna. Fanny (Lou de Laâge) è sposata con Jean (Melvil Poupaud) e crede di essere felice della vita che condivide con lui. Ha un lavoro gratificante, un matrimonio affiatato e passa il suo tempo tra l’ufficio e la casa, ma anche a chiacchierare con sua madre Camille (Valérie Lemercier). Però una mattina incontra casualmente Alain (Niels Schneider), un suo lontanissimo amico che non vedeva dai tempi del liceo, e tra loro scatta qualcosa. Lui flirta con lei che a sua volta non allontana del tutto le sue ...