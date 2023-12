Ultime Notizie Serie A | le parole di Cuadrado e Mancini

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Roma,: «Mou un’icona, Dybala e Lukaku eccezionali» Ledi Gianluca, difensore della Roma: «Difendere con Dybala e Lukaku in allenamento non può che aiutare a crescere». Inter,: «Vi spiego come è nato il mio soprannome. A volte mi arrabbio facilmente» Juan, giocatore dell’Inter, ha parlato ad Inter Tv raccontando molti aneddoti di quando era ragazzo, ma non solo. Italia, Galli: «Concorrenza di Vicario può far bene a Donnarumma» Ledi Giovanni Galli, ex portiere dell’Italia: «Va bene tutelare Donnarumma, ma non si possono tarpare le ali a ...