Ultime Notizie Roma del 07-12-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione leprincipali dall’Italia e dal mondo per l’omicidio di Laura Adriani la vigilessa e madre di due imputati sono stati condannati all’ergastolo Paola e Silvia Zani e Mirto Milani indirizzo avvenne nel maggio 2021 Laura Ziliani la vittima prima Stordita con benzodiazepine e poi soffocata il cadavere fu sepolto vicino al fiume Oglio nel paese dell’alta Val Camonica Itri confessarono in carcere mesi dopo l’arresto Mario Ruggero gioielliere di Grinzane Cavour Cuneo condannato in primo grado Per l’uccisione di due banditi durante una rapina al suo negozio dovrà pagare anche un risarcimento economico di €480000 a beneficio delle famiglie delle due vittime del rapinatore superstite ora in carcere roggero sto sempre fatto ...