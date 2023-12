Ultime Notizie Roma del 07-12-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le italiano annunciato la morte di un altro soldato un’intervista al Cis in combattimento nel nord della striscia Secondo i dati dei media in totale dall’inizio dell’operazione di terra di 84 soldati morti lo scontro in aula sul telaio minimo gli accordi tra Italia e Albania ancora premeditato pmr sono stati tra gli argomenti toccati durante l’intervista rilasciata da Giorgia Meloni a RTL 102.5 tra i temi affrontati anche che quello della magistratura è il ruolo sempre più preponderante dell’Italia nel dialogo con l’Unione Europea o in altri paesi sono legati dal filo indissolubile di una storia millenaria così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a San Marino per la visita di Stato l’impegno è l’ultimo impegno ha del capo dello Stato per questo...