Ultime Notizie Roma del 07-12-2023 ore 18 | 10

(Di giovedì 7 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio 10 telecamere in alta definizione 45 microfoni nella buca d’orchestra in palcoscenico 15 radiomicrofoni dedicato ai turisti per poter godere appieno del Don Carlo di Giuseppe Verdi è quello che è in corto la scala che permetterà di inaugurare la stagione sul palco reale segretarie Larussa l’opera di Giuseppe Verdi della Trilogia del potere dopo Macbeth nel 2021 è Boris godunov nel 2022 e cambiamo argomento Torniamo a parlare la guerra in Medio Oriente circondata La casa del Lidl di a Marta a Gaza la situazione nella Striscia è sempre più complicata il capo delle operazioni umanitarie delle dichiarato di aver visto finali promettenti che il valico di kerem Shalom tra Israele e la striscia di Gaza sarà aperto presto fornendo una secondaria di accesso per gli aiuti umanitari ...