Ultime Notizie Roma del 07-12-2023 ore 13 | 10

(Di giovedì 7 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Apri morti nella sparatoria nel campus della University of Nevada Las Vegas ha reso noto la polizia spiegando che il killer professore è morto le autorità hanno Inoltre parlato di diversi feriti anche se non è ancora stato preciso del numero le loro condizioni sicuramente c’è un ferito grave ricoverato in ospedale in condizioni critiche ma stabili la guerra in Ucraina Russia conta sul collasso dell’Unità dell’Occidente l’anno prossimo Ha detto il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj alla G7 spiegando l’esercito Russo ha significativamente aumentato la pressione sul fronte per il presidente americano Joe biden al congresso mi deve provare i nuovi fondi a chi ha dentro Natale secondo un vince si rischia il coinvolgimento delle truppe americane Putin in Arabia Saudita per ...