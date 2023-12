Ultime Notizie Roma del 07-12-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 dicembre 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio er.go nuovi documenti nel caso del femminicidio di Giulia c’è Che pirla 22 anni uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta in una chat pubblicata dalla trasmissione tv Chi l’ha visto si legge il ventunenne chiedere a Elena che Pina sorella della vittima di dare ai dire a Giulia di accendere il cellulare perché era da ore che non gli rispondeva le chat risalgono a settimane prima della scomparsa della morte della ragazza che mi frattempo si confidava con la sul comportamento di Filippo chiedeva come uscire dalla sua vita ancora operazioni dell’Esercito Italiano nel sud della striscia aumentate forniture carburante per evitare ripercussioni ulteriore su popolazione finché sono il premier non accadrà che l’autorità Nazionale palestinese controlli Garda l’ho detto ...