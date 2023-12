Ultima puntata per il comedy show di Canale 5 condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio

Leggi su iodonna

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Questa sera su5 (alle 21.35) va in onda l’per Zelig 2023,dalla coppia inossidabile. Tanti gli ospiti attesi per il grand finale sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano, tra cui molti volti storici delche ha segnato la comicità in tv dagli anni Novanta fino alla fine degli anni duemila. Poi è ritornato finalmente nel 2021 con una delle coppie di presentatori tra le più amate. Il passato e il presente si fondono insieme alle risate tra uno sketch e l’altro, tra l’esibizione di Max Angioni e quella di Enrico Bertolino. ...