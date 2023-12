Ucraina | il Congresso Usa blocca i fondi e Biden avverte | “Putin non si fermerà lì”

Leggi su ildifforme

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Negli Stati Uniti i repubblicani al Senato hanno mandato all’aria l’avanzamento di una legge straordinaria che avrebbe stanziato circa 111 milioni di dollari, di cui una grossa parte in aiuti all’. A favore per l’esame della legge in via d’urgenza hanno votato in 51, contro 49. Sarebbero serviti in realtà 60 voti. Con i repubblicani ha votato il senatore indipendente L'articolo proviene da Il Difforme.