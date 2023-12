Ucraina | da repubblicani Senato Usa stop ad aiuti Kiev

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) – Come avevano annunciato, idelhanno bloccato il pacchetto dimilitari per, Israele e Taiwan, sostenendo che bisogna rafforzare la parte destinata alla sicurezza del confine. Il voto aumenta la possibilità che il Congresso non riesca ad autorizzare i 61 miliardi di dollari dientro la fine dell'anno, come ha chiesto di fare la Casa Bianca avvisando di aver finito i soldi a disposizione per sostenerecontro l'invasione russa. Le regole delimpongono che per far andare una legge al voto è necessario che prima passi una votazione procedurale con almeno il voto di 60ri. Oltre ai 61 miliardi per l', il pacchetto contiene 10 miliardi per ...