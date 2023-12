Uccise la madre | il perito al Gip | incapace ma può stare in giudizio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiFrancesco Plumitallo, il giovane di 30 anni di Capodrise che ha strangolato e ucciso laPatrizia Lombardi Vella il 14 novembre scorso nell’abitazione in cui i due vivevano a Capodrise (Caserta), eradi intendere e di volere al momento del fatto, ma può sostenere un processo. E’ quanto ha stabilito, nel corso dell’incidente probatorio disposto dal gip di Santa Maria Capua Vetere Alessandra Grammatica, lo psichiatra Raffaele Sperandeo, nominato dal giudice. Per lo psichiatra Giovanni D’Angelo, nominato invece dalla difesa di Plumitallo (avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo), il 30enne non solo eraal momento del fatto, ma non è in grado neanche diin. Entrambi i professionisti hanno visitato insieme tre volte Plumitallo, che in cella – è ...