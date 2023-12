(Di giovedì 7 dicembre 2023) Un uomo di 34 anni è statoin, con l’accusa di aver ucciso i suoiquattroe di averme feritotre, dopo una serie di sparatorie. Lo ha riferito la polizia. L’indagato, che soffre di problemi mentali, era già statonel gennaio 2022 per un caso di violenza domestica contro i suoie la sorella. L’uomo era stato rilasciato due mesi dopo con un braccialetto elettronico di cui però si era liberato, ha riferito lo sceriffo della contea di Bexar, dove si trova la città di San Antonio, Javier Salazar. Le sparatorie sono iniziate martedì mattina ad Austin. Solo a tarda notte le autorità si sono rese conto che gli attacchi erano collegati, ha spiegato il capo della polizia di Austin, Robin ...

Altre News in Rete:

Verona, intitolati a Giacomo Slemer i giardini di Poiano

Verona intitola a Giacomo Slemer i giardini di Poiano : 'C'è chi"per amore" e chi rinuncia ... la presidente della Circoscrizione 8Claudia Annechini, i, i familiari di Giacomo, i ...

Uccide i genitori e altre 4 persone, arrestato in Texas AGI - Agenzia Italia

Ragazzo uccide i genitori e brucia la casa, choc in Francia: il 15enne era scomparso dopo l'incendio ilmessaggero.it

Gino Cecchettin: “La notte in cui Giulia veniva uccisa stavo correggendo la sua tesi”

La notte in cui Giulia Cecchettin usciva per l’ultima volta dalla casa di famiglia a Vigonovo, suo padre Gino non sapeva che avrebbe incontrato Filippo Turetta, l’ex fidanzato che quella sera dopo una ...

Quegli sms di Turetta alla sorella di Giulia: «Dille di accendere subito il telefono»

Giulia Cecchettin, gli sms che Filippo Turetta inviava a Elena: "Dille almeno che le ho scritto, falle accendere il telefono" ...