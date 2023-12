Tutti i gradi del Natale

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Le tavole imbandite si preparano ad accogliere i vini che abbiamo meticolosamente selezionato in pairing al menu, ma anche quelle educatamente portate in dono dagli ospiti, d’altronde il clima allegro e festivo si presta a qualche brindisi in più del solito e possono servire rinforzi. Ma se ai vini dedichiamo spazio e attenzioni a sé stanti, non bisogna sottovalutare tutta la parata di altre forme alcoliche capaci di accompagnare altrettanto degnamente sia i momenti di relax che di convivialità, oppure che possono essere destinati a regali certamente apprezzati dagli amanti del genere. Abbiamo raccolto moltissime proposte: partiamo dalle birre e via, a salire! W23 Crystal di Birra Monte BaldoRacchiudere in un sorsogli aromi del luppolo fresco made in Italy. Torna anche questo inverno l’etichetta Wet-Hop di Birra Monte Baldo, birrificio di Caprino Veronese (Vr) ...