Turci | “Milan | calo fisiologico per Maignan Può sbagliare anche lui…”

Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 14a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Fondamentale per ilnon perdere punti, pena la fuga di Inter e Juventus. DOMENICA 3 DICEMBRE ... Tommasosarà ai bordocampo ed interviste. In studio, Marco Russo e Dario Marcolin . I ...

Tommaso Turci, giornalista, ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall'inizio della partita Monza - Juventus valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco ...

Riccardo Cucchi, Francesco Fimmanò, Salvatore Campilongo e Tommaso Turci a Radio Punto Nuovo

Cucchi: "Mazzarri ha subito ascoltato la squadra, cosa che Garcia non aveva fatto. A Madrid per giocarsela senza paura: azzurri non inferiori a Inter e a Juventus..." In diretta a Radio Punto Nuovo, n ...